Губернатор Василий Орлов: «На развитие здравоохранения Амурской области в 2022 году планируется направить почти 12 млрд рублей

В 2022 году Приамурье закупит еще 30 автомобилей «скорой помощи». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область в следующем году направит на развитие медицины 11,8 миллиарда рублей. Из них 10,5 миллиарда – это региональные средства, еще 1,3 миллиарда – федеральные. В проекте бюджета области на 2022 год здравоохранению уделяется особое внимание: регион продолжит строить и модернизировать больницы, закупать новую технику и привлекать врачей на работу в сельские районы.

- Почти 12 миллиардов рублей заложены в проект бюджета на развитие здравоохранения в будущем году. Доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей области - основные задачи, которые мы ставим перед собой при долгосрочном планировании, - подчеркнул глава Амурской области Василий Орлов. - Реализация региональных и федеральных проектов в сфере здравоохранения позволят также снизить смертность населения, повысить продолжительности жизни, сократить дефицит медицинских кадров. Главным для нас, в том числе при разработке проекта бюджета, должны оставаться люди. Жители области, вне зависимости от района и населенного пункта, где они живут, должны иметь возможность получить медицинскую помощь быстро, качественно и в комфортных условиях.

Одна из первоочередных задач, которую в 2022 году предстоит решать региональному минздраву, - привлечение специалистов в сельскую местность. Медиков будут стимулировать рублем: 28 врачей и 10 фельдшеров получат единовременные компенсационные выплаты. На эти цели в бюджете предусмотрено 76 миллионов рублей. Кроме того, медицинских работников Амурской области будут обеспечивать служебным жильем, которое будет приобретаться за счет региона.

В следующем году в Приамурье продолжится реализация всех важных региональных проектов в сфере здравоохранения. В бюджете на эти цели закладывается 671,3 миллиона рублей. Один из таких проектов – снижение смертности жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний. В его рамках в городах Зея, Тында и Свободный будут переоснащены первичные сосудистые отделения. На их модернизацию выделяется 98,9 миллиона рублей. Всего же на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями регион выделяет 185, 67 миллиона рублей.

Еще один важный проект – борьба с онкологией. В 2022 году продолжится оснащение областного онкологического диспансера современным оборудованием. На закупку новой техники направят 128,4 миллиона рублей.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» область в будущем году закупит 252 единицы нового оборудования и 11 автомобилей для поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. В селе Поярково начнется строительство поликлиники, а в Шимановском районе появится новый ФАП.

Еще 158,8 миллиона рублей в 2022 году планируется направить на покупку 30 новых автомобилей «скорой помощи» и 50 машин санитарного автотранспорта.