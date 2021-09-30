Инвестор Грэнтэм предупредил о крупнейшем «пузыре» на фондовом рынке США

Джереми Грэнтэм Фото: REUTERS

Британский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал США новый экономический кризис, который превзойдет Великую депрессию в XX веке, отметив, что на американском фондовом рынке образовался еще более безумный пузырь, чем перед началом Великой депрессии,

Грэнтэм напомнил, что в 1929 году фондовый рынок был на подъеме, игнорируя плохие прогнозы, после чего рухнул. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и сегодня.

«Рынок оптимистичен и не обращает внимания, даже если прогнозы свидетельствуют об обратном, как это происходит сегодня … Он отмахивается как от новостей о росте процентных ставок, так и от данных об отказе ФРС покупать облигации», - уточнил эксперт в интервью CNBC.

Инвестор предположил, что уже в ближайшие месяцы индекс S&P 500 может упасть на более чем десять процентов. Как он считает, рост популярности криптовалюты, а также так называемых мем-акций говорит о чрезвычайной уверенности на финансовых рынках и предстоящем обвале.