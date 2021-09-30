Песков прокомментировал свадьбу князя Романова с итальянкой Беттарини

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о мнении Кремля по поводу свадьбы потомка царской династии Георгия Романова и гражданки Италии Ребекки Беттарини.

По словам Пескова, это не входит в компетенцию властей, но в Кремле "всегда желают счастья молодым".

"У Кремля нет мнения никакого по этому поводу, - констатировал пресс-секретарь президента РФ. - Мы не считаем это своим вопросом".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Исаакиевском соборе (Санкт-Петербург) состоится венчание потомка династии Романовых, Георгия Михайловича, и его итальянской возлюбленной Ребекки Беттарини. Таинство пройдет в пятницу, 1 октября.

Напомним, князь не раз бывал в Северной столице. В 2019 году он даже попал в серьезное ДТП по дороге на культурный форум. К счастью, сильных травм тогда никто не получил, хотя машина Романова перевернулась и чуть не улетела в Неву.