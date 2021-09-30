Россияне рассказали, как будут согреваться зимой

Чтобы согреться дома, россияне пьют горячий чай(47%), носят теплую пижаму(37%) или лежат под двумя одеялами(31%). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики из AliExpress Россия выяснили, какую погоду ждут россияне этой зимой и как предпочитают согреваться. 47% россиян ждет долгую и морозную зиму. 45% респондентов ждет первого снега в ноябре. Еще треть опрошенных считает, что первый снег выпадет уже в октябре.

Самый популярный способ согреться на улице - активно двигаться. Так ответили 41% опрошенных. 36% от общего числа респондентов надевают много слоев одежды.

Чтобы согреться дома, россияне пьют горячий чай(47%), носят теплую пижаму(37%) или лежат под двумя одеялами(31%). Обогревателями пользуются около 18% опрошенных. Согреваться при помощи домашних животных выбрали 14% участников исследования.

Треть россиян планируют в этом году купить устройства для обогрева. 40% из них готовы потратить на такие устройства от 2 до 5 тысяч рублей. 19% респондентов могут отдать за такую технику от 5 до 10 тысяч рублей.

В исследование, которое проводили AliExpress, совместно с агентством ResearchMe, приняли участие 1200 человек от 18 до 65 лет из разных регионов России.

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