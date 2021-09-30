Минтруд РФ изучит вопрос о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей к школе из маткапитала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство труда и социальной защиты России изучит инициативу Счетной палаты РФ о ежегодной выплате в размере 20 тысяч рублей для подготовки к школе из материнского капитала. Такое заявление в четверг, 30 сентября, сделала заместитель главы ведомства Ольга Баталина.

Напомним, ранее Счетная палата РФ предложила ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе в размере 20 тысяч рублей, которые будут выделяться из средств материнского капитала.

Как сообщила Баталина, Счетная палата ранее проводила плановое контрольное мероприятие, в ходе которого проводился анализ предоставления и распоряжения средствами маткапитала, а по итогам данного анализа был сформулирован ряд предложений, одно из которых заключается в предоставлении семьям ежегодно единовременной выплаты к школе.

«Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления ... Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены», - сообщила замминистра.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2022 вырастет до 503 237 рублей, а в 2024 году данные выплаты составят 544 301 рубль.