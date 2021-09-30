Посол США в России призвал Москву нарастить поставки газа через Украину

Джон Салливан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон видит решение проблемы с низким уровнем запасов в европейских подземных хранилищах газа в наращивании объемов газового транзита через Украину. Такое заявление сделал американский посол в Москве Джон Салливан.

Дипломат отметил, что в США обеспокоены ситуацией с газом в Европе, особенно из-за скорого наступления холодов. «Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности», - приводит «Интерфакс» слова американского посла, который уточнил, что именно на это направлена политика Соединенных Штатов.

Салливан отмтеил, что в решающий момент энергоперехода Вашингтон должен активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности в Европе и Украине, а также в других странах-партнерах и союзниках страны. Дипломат также вспомнил сообщения Москвы о том, что она обладает достаточным запасом газа для удовлетворения энергетических потребностей Европы.

«Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя «Северный поток - 2», - заявил он.

По его словам, Вашингтон беспокоит, что если российская сторона откажется от отправки дополнительного газа, то это ударит по европейской энергобезопасности и «поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок».

Напомним, стоимость газа в Европе в последнее время бьет рекорды. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 сентября, торги открылись с рекордной отметки в 1 073 доллара за тысячу кубометров, и позже цена на голубое топливо продолжила расти, впервые превысив 1 100 долларов.