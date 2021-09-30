Мурашко перечислил регионы, лидирующие по темпам вакцинации

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лучше всего вакцинация идет в Пензенской области, Чукотском автономном округе, Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Мордовии, Мурманской области, Карелии и Башкортостане. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

В целом по России как минимум один комплект вакцины ввели 49 млн человек, из них 1,5 млн поставили прививки препаратом "Спутник Лайт". Полностью вакцинировались около 40 млн человек, отметил глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что запаса вакцины хватит еще на два месяца, следовательно, никаких препятствия для вакцинации нет. Он уточнил, что это касается каждого из субъектов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мурашко назвал девять регионов, где, по его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызывает особую озабоченность. Это Подмосковье, Новгородская, Ульяновская, Ивановская, Ярославская, Курганская области, а также Мордовия, Ингушетия и Красноярский край.