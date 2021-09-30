Чижов: Венгрия, заключив контракт с "Газпромом", показала странам ЕС профессионализм и самостоятельность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт, заключив долгосрочный контракт с «Газпромом», показала другим странам Европейского союза профессионализм и самостоятельность в решении проблемы с ценой на газ. Такое заявление сделал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Венгры подписали контракт ... не только показали свою самостоятельность и способность отстаивать собственные национальные интересы, но и показали пример другим странам Евросоюза, как можно спокойно и профессионально решать эту проблему в условиях перегретой конъюнктуры с ценами на газ», - заявил дипломат в эфире Первого канала.

Напомним, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Компания «Газпром» будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дал Украины Дмитрий Кулеба назвал подписание Будапештом газового контракта с Москвой «ударом» для Киева и заявил, что незалежная на этот «удар» ответит. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает действия украинских властей возмутительными.