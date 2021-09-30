Правительство предлагает поднять МРОТ до 13 617 рублей с 1 января 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство РФ предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года на 6,4 процента, до отметки в 13 617 рублей. Это следует из законопроекта, который внесен вместе с федеральным бюджетным пакетом в Государственную думу.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц», - говорится в проекте

Предложенный МРОТ составит 42 процента от величины медианной заработной платы, которая в прошлом году была равна 32 422 рублям (половина работников в России получают больше этой зарплаты, половина - меньше). Отмечается, что рост оплаты труда затронет 2,7 миллиона граждан, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Напомним, в текущем году МРОТ вырос на 5,5 процента до 12 792 рубля в месяц. Как сообщал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в следующем году минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне более 13,6 тысячи рублей.