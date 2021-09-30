В МИД РФ появится департамент для реализации стратегии «мягкой силы» Фото: РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России будет сформирован департамент с целью реализации стратегии «мягкой силы».

Как пояснили РИА Новости в ведомстве, эта концепция все активнее используется во внешней политике. Новый департамент появится в центральном аппарате МИД, его функции не будут дублироваться с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Департамент «возьмет на себя координацию международных связей в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта». В ведомстве отметили, что сегодня в МИД нет подразделения, которое осуществляло бы эти функции централизовано – они выполняются лишь частично некоторыми департаментами.

В числе функции нового департамента будут также разработка общей политики Россиив сфере международного культурно- гуманитарного сотрудничества, подготовка межправительственных договоренностей, контроль за выполнением международных обязательств страны. Кроме того, он будет проводить консультации для профильных госучреждений и неправительственных структур с учетом специфики той или иной страны и потребностей ее жителей, сообщили в министерстве.