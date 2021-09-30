МИД России сообщил о стягивании войск Таджикистана и Афганистана к общей границе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва фиксирует заявления о стягивании войск Таджикистана и Афганистана к общей границе, и с обеспокоенностью наблюдает за нарастанием напряженности в этом регионе. Такое заявление в четверг, 30 сентября, сделали в Министерстве иностранных дел России, где отметили, что российская сторона призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования напряженности на таджикско-афганской границе.

«С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе … Призываем Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации», - заявил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Напомним, накануне Афганистан обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны. Незадолго до этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, заявил, что с приходом к власти в Афганистане «Талибана»*, ситуация в регионе начала дестабилизироваться.

*Запрещенная в России террористическая организация