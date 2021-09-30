МИД РФ: поставки Молдавии оружия из США осложняют урегулирование приднестровского конфликта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поставки американской военной техники в Молдавию только осложняют урегулирование приднестровского конфликта. Такое заявление в четверг, 30 сентября, сделал заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев.

«Полагаем, что подобные шаги, вписывающиеся в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдавии в евроатлантические структуры … дополнительно осложнят и без того пробуксовывающий процесс преднестровского урегулирования», - заявил дипломат, выразив сомнения, что такие действия будут способствовать «укреплению доверия между берегами Днестра».

Напомним, ситуация между Косово и Белградом обострилась после того, как сотни косовских полицейских, среди которых были снайперы, заняли КПП «Брняк» и «Ярине». Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, а на сегодняшний день активно пытается вступить в международные организации, такие как Интерпол и ЮНЕСКО.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что в Косово будут задействованы сербские силы в случае бездействия Североатлантического альянса. В МИД РФ заявили, что события в регионе развивается по сценарию от плохого к худшему.