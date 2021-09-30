Наталья Поклонская: Крымский референдум не подвергается никакому обсуждению

Наталья Поклонская Фото: Иван МАКЕЕВ

Референдум о вхождении Крыма в состав России в 2014 году спас полуостров от войны и краха, заявила депутат Госдумы РФ седьмого созыва от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская в интервью радио "Комсомольская Правда".

"Была бы не только война. Для Крыма это вообще какой-то крах, - подчеркнула Поклонская. - Прежде всего, хочу сказать, что крымский референдум не подвергается вообще никакому не то чтобы даже пересмотру, нет, - обсуждению".

По словам политика, за те семь лет, что полуостров находится в составе России, правительство страны успешно реализовало на его территории целый ряд федеральных программ.

"Эти федеральные программы были реализованы именно под контролем нашего президента", - отметила Поклонская.

Как ранее писал сайт kp.ru, Поклонская назвала бессмысленными призывы Украины не признавать выборы в России из-за Крыма.