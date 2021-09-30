Правительство РФ предложило продлить заморозку накопительных пенсий до конца 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России в четверг, 30 сентября, внесло в Государственную думу проект закона, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается еще на год - до конца 2024 года. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в период с 2014 по 2023 годы учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии, что в свою очередь «значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование», которое передается из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России (ПФР).

«Таким образом, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - говорится в тексте записки.

Напомним, днем ранее, 29 сентября, ПФР разъяснил гражданам, кто может получить единовременную выплату их средств пенсионных накоплений. Как сообщалось, рассчитывать на получение таких средств могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Получить всю сумму пенсионных накоплений за один раз и одной суммой могут мужчины, родившиеся в 1953-1967 годах и женщины 1957-1966 года рождения. Условие для этого - граждане должны были быть официально трудоустроены с 2002 по 2004 годы, а их работодатель должен был платить страховые взносы.