Наталья Поклонская об уходе из Госдумы: Не желаю ухватиться за кресло депутата

Наталья Поклонская заявила, что не желала удержаться в кресле депутата Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной думы седьмого созыва Наталья Поклонская заявила, что не разочарована тем, что не попадет в новый состав парламента. Как отметила политик, она не ставила перед собой цель «ухватиться за депутатское кресло».

«Скажу по правде, Дума – не предел моих мечтаний. Я старалась реализоваться в должности депутата, делала все, что могла. Могу похвастаться не законопроектами, а реальной помощью людям. Вот то, о чем меня просили люди, я старалась делать, я старалась помочь. И у меня огромное количество обращений граждан», – рассказала Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда».

Экс-прокурор Крыма призналась, что не видит себя в законотворческой деятельности, а хочет развиваться в сфере исполнительной власти. Вместе с тем Поклонская поблагодарила коллег по Госдуме, доверивших ей многие вопросы законотворчества.

«Я хочу двигаться дальше. И я не желаю ухватиться за кресло депутата…Это не мое. Я, скорее, исполнитель, чем законотворец. Да, мне нравится работать и выполнять, и соблюдать выполнение закона, надзирать за соблюдением этого закона», – сказала она.

Поклонская подчеркнула, что годы, проведенные в различных комитетах Госдумы, принесли ей огромный опыт. Особенно депутат отметила спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказав, что он сочетает в себе функции и политика, и дипломата. «У него очень многому можно научиться», – добавила Поклонская.

Как писал сайт kp.ru, парламентские полномочия Поклонской должны завершиться 12 октября 2021.