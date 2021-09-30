Глава МИД Украины: Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) передал турецкому коллеге Реджеп Тайипу Эрдогану список из почти 450 осужденных в России и Донбассе украинцев и просил «замолвить за них слово» перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел незалежной Дмитрий Кулеба.

«Нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», - заявил украинский министр.

Глава МИД Украины отметил, что у турецкого и украинского лидера была долгая встреча тет-а-тет, после чего общение в составе делегаций. «Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», - рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, как сообщил Кулеба, соответствующий перечень передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, а также президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров в Сочи в среду, 29 сентября, успели обсудить много вопросов, среди которых Сирия, Афганистан, Ливия и Нагорный Карабах. Как писал сайт kp.ru, главы государств также обсудили сотрудничество двух стран в космической сфере, включая подготовку к полету турецкого космонавта.