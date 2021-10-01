С октября 2021 года детские пособия будут перечислять только на карту "Мир"

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С 1 октября 2021 года в России вступает закон, по которому детские пособия и выплаты будут перечисляться только на карту национальной платежной системы "Мир", а не на зарубежные системы.

Это касается семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи при этом не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Сохраняется возможность получать выплаты наличными или на счет в банке, к которому не привязана никакая карта.

Сайт kp.ru, совместно с экспертами, разбирался кому положены детские пособия, как их оформить и где получить. Юрист Вадим Романов рассказал, что основной список пособий и порядок их выплат установлен Федеральным законом от 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», но есть и другие нормативные акты, предусматривающие дополнительные виды материальной помощи семьям с детьми, например, материнский капитал.