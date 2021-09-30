Голикова заявила о подъеме заболеваемости коронавирусом в России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России начинается сложный период в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Сейчас снова наступает сложный период – у нас подъем заболеваемости», – сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Вице-премьер призвала россиян быть аккуратными и соблюдать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова о подъеме заболеваемости коронавирусом в регионах России. По ее словам, рост заражений COVID-19 наблюдется в 56 субъектах страны.

Напомним, в четверг сегодня, 30 сентября, на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал девять регионов, где, по его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызывает особую озабоченность.