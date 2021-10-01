Смотреть телевидение в интернете с 1 октября 2021 можно бесплатно

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Согласно новому российскому закону, который вступает в силу с 1 октября 2021 года, в интернете вводится бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса.

Речь идет о 20 каналах, среди которых числятся и федеральные. Роскомнадзор должен определиться с единым поставщиком контента.

Отмечается, что это не будут специальные интернет-версии телеканалов, содержащей только очищенный для распространения в Сети контент будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения.

Напомним, с 1 января 2019 года Россия перешла с аналогового на цифровое вещание. Аналоговое телевидение работает по принципу: один канал занимает одну частоту. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов - мультиплекс. Цифровой сигнал не боится помех в эфире, позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей: например, телетекст, голосование во время трансляции программы и прочее.