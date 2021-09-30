Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об альтернативе бумажному полису ОМС

Законопроект освобождает от необходимости иметь бумажный полис ОМС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кабмин России внес на рассмотрение Государственной думы законопроект об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Проект закона опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы "Законотворчество".

Согласно тексту документа, полис ОМС будет выдаваться по факту рождения и принятия гражданства, при этом совсем не обязательно, что будет в бумажной форме.

В частности, он может быть представлен в виде штрихового кода либо записываться на иной материальный носитель, предназначенный для нанесения, хранения и передачи полиса.

Также проект закона предусматривает возможность перехода на "реестровую модель", то есть учет будет вестись централизовано, тем самым освобождая застрахованное лицо от необходимости иметь при себе полис ОМС на бумажном носителе.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России с 1 сентября 2021 года свидетельство о смерти начали выдавать в электронном виде. До этого родственникам умершего приходилось предоставлять в ЗАГС бумажные документы, свидетельствующие о кончине близкого.