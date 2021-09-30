Instagram проведет фестиваль для креативных индустрий и бизнеса

Фестиваль проходит при поддержке Федерации креативных индустрий и Агентства креативных индустрий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Instagram объявил о проведении первого в России фестиваля для креативных индустрий и бизнеса TAG IN FEST, который объединит креаторов, бренды и представителей творческих профессий для создания эффективных творческих и бизнес-коллабораций. Об этом сообщается на сайте социальной сети.

Старт мероприятия назначен на 30 сентября 2021 года. Фестиваль пройдет в несколько этапов.

В первой части Instagram приглашает креаторов к участию в TAG IN BRIEFS – серии из 8 креативных заданий от брендов и творческих кураторов, в том числе из списка 100 лидеров креативной экономики России.

На втором этапе TAG IN TALKS ведущие представители креативных индустрий расскажут о своем творческом пути и поговорят с начинающими креаторами о развитии в профессии и о том, какие инструменты могут им в этом помочь.

В заключении, Instagram представит креативный гид TAG IN FEST - гид по эффективным творческим и бизнес коллаборациям. Самые яркие работы, поданные на TAG IN BRIEFS, будут вознаграждены и станут частью гида.

“Поддержка начинающих креаторов, а также развитие экономики креативных индустрий – один из главных приоритетов Instagram. Фестиваль TAG IN FEST от Instagram - это возможность начинающим креаторам заявить о себе, а также больше узнать о перспективах развития в этом секторе”, - рассказала Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связям с государственными организациями в России.

Участие в фестивале примут художник Покрас Лампас, фотограф Мурад Османн, группа Little Big, журналист и писатель Михаил Зыгарь, визажист Елена Крыгина, дизайнер Артемий Лебедев.

Ранее сообщалось, что Facebook приостановил разработку приложения Instagram Kids. В компании заявили о намерении выслушать опасения экспертов