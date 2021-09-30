МИД выразил сожаление решением Чехии исключить Россию из строительства АЭС «Дукованы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение чешских властей исключить Россию из участия в строительстве нового блока атомной электростанции «Дукованы» носит политизированный характер, это вызывает у Москвы сожаление, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Такой шаг Праги был сделан «вопреки экономической логике», отметил дипломат, и нанесет ущерб чешскому бизнесу. Он также напомнил, что президент Чехии Милош Земан изначально не поддерживал закон, который исключает российские компании из числа участников тендера на строительство энергоблока АЭС «Дукованы». Как отметил Зайцев, сокращение количества участников снижает конкуренцию, что неизменно приводит к удорожанию проекта.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 27 сентября, Земан подписал закон о низкоуглеродистых технологиях для строительства нового блока АЭС «Дукованы», который исключает участие в его российских и китайских компаний.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что приписываемая спецслужбам России причастность к взрывам на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году может негативно сказаться на привлечении российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока «Дукован», и указал на возможный отказ в допуске России к тендеру на достройку АЭС.