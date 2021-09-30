Минздрав предлагает ужесточить требования к электронным сигаретам

Минздрав предлагает регулировать вкус электронных сигарет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Требования к электронным сигаретам в России следует ужесточить, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По его словам, вкусовой состав наполнителей может вызывать интерес у несовершеннолетних, поэтому его необходимо регулировать, как и маркетинговые ходы, которые используют производители.

"Это необходимость дополнительного регулирования наполнителей электронных сигарет, это то, что сказывается на их привлекательности для несовершеннолетних, для детей", - акцентировал внимание Салагай.

Представитель Минздрава уточнил, что также следует ввести дополнительные требования к выкладке и условиям продаж сигарет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире.

В докладе, опубликованном на сайте ВОЗ, предлагается в частности ввести ограничения на маркировку о вреде электронных сигарет. Отмечается, что производители вводят детей и подростков в заблуждение, используя в рекламе информацию о "тысячах привлекательных ароматов". ВОЗ рекомендовала правительствам ввести соответствующие нормативные акты, "чтобы остановить некурящих людей от употребления табака и предотвратить возврат курения в норму в обществе".