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Экономика30 сентября 2021 18:39

Договор о единой таможенной зоне ЛНР и ДНР вступил в силу

Документ ратифицировали главы республик Донбасса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Денис Пушилин и Леонид Пасечник / Фото: сайт ЛНР

Денис Пушилин и Леонид Пасечник / Фото: сайт ЛНР

Лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обменялись ратификационными грамотами по договору о единой таможенной зоне республик Донбасса. Документ вступил в силу. Информация об этом опубликована на официальных ресурсах глав республик.

В четверг, 30 сентября, Пушилин и Пасечник провели первое заседание Единого экономического совета в рамках заключенного соглашения о создании единого экономического пространства.

"Совет принял решение об утверждении Положения о Единой экономической комиссии, а также Общего таможенного тарифа единой таможенной территории", - говорится на сайте ЛНР.

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 сентября, в режиме видеоконференцсвязи состоялась межгосударственная встреча руководителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с участием руководителей парламентов и правительств.

Встреча была посвящена принятию Программ социально-экономического развития Республик на 2022–2024 годы. Фактически речь шла об объединении экономического пространства ДНР и ЛНР.