Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 сентября 2021 19:26

В Москве ученик угрожал устроить стрельбу в школе

Полицейские проводят беседы со школьниками и педагогами
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученик одной из московских школ попал под пристальное внимание полицейских после того, как устроил скандал из-за грядущих военных сборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Старшеклассник пригрозил "напасть на школу", если классный руководитель заставит его ехать на военные сборы. Об этом сразу же сообщили полицейским.

- Ученик 10-го класса одной из московских школ, расположенной на улице Генерала Белобородова, обещал напасть на школу, если классный руководитель заставит его ехать на военные сборы, - уточнит источник издания.

Теперь сотрудники полиции проводят беседы с педагогами, школьниками и самим подростком. Им предстоит дать правовую оценку действиям участников конфликта, по факту происшествия начата проверка.