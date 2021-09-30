В Москве ученик угрожал устроить стрельбу в школе

Иллюстративное фото Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученик одной из московских школ попал под пристальное внимание полицейских после того, как устроил скандал из-за грядущих военных сборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Старшеклассник пригрозил "напасть на школу", если классный руководитель заставит его ехать на военные сборы. Об этом сразу же сообщили полицейским.

- Ученик 10-го класса одной из московских школ, расположенной на улице Генерала Белобородова, обещал напасть на школу, если классный руководитель заставит его ехать на военные сборы, - уточнит источник издания.

Теперь сотрудники полиции проводят беседы с педагогами, школьниками и самим подростком. Им предстоит дать правовую оценку действиям участников конфликта, по факту происшествия начата проверка.