У жительницы Петрозаводска отобрали детей, приняв редкую болезнь за синяки

В Петрозаводске органы опеки по ошибке отобрали у матери детей с редкой болезнью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Петрозаводска лишилась родных детей из-за того, что школьные учителя приняли редкую болезнь на теле ребенка за синяки.

Женщина просит помощи через СМИ, поскольку ее дети по понятным причинам не хотят жить в приюте и просятся к ней обратно. Да, мать не без греха – была алкоголиком, но заверяет, что вылечилась и успешно работает, пишет издание karelinform.ru.

- Женщине позвонили со школы и сказали срочно прийти, потому что ее сын весь в синяках. Администрация школы не стала разбираться и сразу обратилась в органы опеки, предоставив фотографии мальчика. В результате, у матери отобрали не только сына, но и дочь, которая приходится мальчику родной сестрой-близнецом, - пишет издание.

Дети пока находятся в центре «Надежда». На стороне матери заключение врача, подтверждающее «мраморность» кожи ребенка, а также постановление прокуратуры, однако ни сына, ни дочь женщина все еще не увидела.