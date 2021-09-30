Барбадос заявил о выходе из-под власти британской короны Фото: REUTERS

Барбадос выходит из-под власти британской короны, заявила на заседании парламента премьер-министр страны Миа Моттли. Страна приняла поправку к конституции, согласно которой королева Веикобритании Елизаветы II перестает быть королевой острова.

Государственный строй Барбадоса сменится с конституционной монархии на республику 30 нояюря 2021, первым президентом Барбадоса станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Как отметила Моттли на заседании парламента, поправка к конституции, дающая независимость от британской короны, обсуждалась с 1998 года.

В среду, 29 сентября, члены парламента Барбадоса единогласно проголосовали за внесение поправок в конституцию, выводящую остров из-под власти Елизаветы II. После того, как кандидатура Мейсон будет одобрена двумя третями голосов в обеих палатах парламента, она примет присягу, а затем будет принята и новая конституция. Добавим, что Барбадос был колонией Великобритании с 1627 года.