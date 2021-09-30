МИД заявил о прогрессе в переговорах с США по стратегической стабильности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Соединенные Штаты достигли некоторого прогресса в переговорах по стратегической стабильности, сказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, Москва и Вашингтон обсудили в Женеве весь спектр вопросов по данной теме, в том числе контроль над ядерными вооружениями. Рябков подчеркнул, что пока у России и США крайне мало точек соприкосновения в вопросах стратегической стабильности, однако обе стороны стремятся достигнуть их. Так, Вашингтон не поддерживает предложение Москвы об отсрочке на размещение ракет средней и малой дальности, Европа же никак не реагирует на эту инициативу, сказал он.

Рябков также заявил, что Россия будет стоять на позиции неприемлемости присутствия США в странах Центральной Азии. В ходе встречи стороны договорились о создании двух рабочих групп: одна из них займется задачами контроля над вооружениями, за второй закрепят вопросы потенциала стратегических вооружений. После начала работы этих групп будет принято решение о новом раунде переговоров, сказал замглавы российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия передала США свои предложения по стратегической стабильности, а в конце июля 2021 в Женеве состоялись переговоры Москвы и Вашингтона. В госдепартаменте заявили, что они были «профессиональными и предметными», в российском МИД тоже в целом довольны тем, как прошел раунд.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Соединенные Штаты предлагают немного разные подходы по вопросу стратегического вооружения.