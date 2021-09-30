Главы государств Евросоюза обсудят рост цен на энергию

Cаммит глав государств Евросоюза состоится 21-22 октября, на нем обсудят цены на энергию Фото: REUTERS

Вопрос роста цен на энергию включен в повестку саммита глав государств Евросоюза, который состоится 21-22 октября. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

"Текущее повышение цен происходит во время продолжающегося восстановления от пандемии коронавируса, которая нанесла серьезный ущерб нашей экономике и обществу, - констатировала Лейтс. - Высокие цены на энергию создают серьезное давление на покупательную способность наших граждан".

По ее словам, Евросоюзу в первую очередь необходимо сосредоточиться на помощи домашним хозяйствам, промышленности, малому и среднему бизнесу, которые еще не полностью оправились от последствий пандемии.

Как ранее писал сайт kp.ru, цена на газ в Европе 30 сентября вновь обновила исторический рекорд. На этот раз стоимость голубого топлива закрепилась на уровне немного выше отметки в 1070 долларов за одну тысячу кубометров газа, свидетельствовали данные биржи ICE.

Напомним, депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию начать расследование в отношении "Газпрома". Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.

После этого читатели британского издания Telegraph высмеяли попытки парламентариев добиться возможности покупать газ по цене ниже рыночной. Многие обратили внимание на тот факт, что рост цен – это ни что иное, как следствие желания правительств европейских стран как можно быстрее заполнить хранилища, чтобы не оставить граждан посреди зимы без тепла.

В "Газпроме" отмечают, что поставки газа на рынок Европы осуществляются в полном соответствии с контрактными обязательствами.