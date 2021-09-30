МИД РФ назвал вбросом информацию о возможном использовании США российских баз в Центральной Азии Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Сообщения о том, что Соединенные Штаты могут использовать российские военные базы в Центральной Азии, являются вбросом. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, американские коллеги уже не в первый раз «либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в сигналах России только то, что им ласкает слух». Идя по пути «информационных вбросов», США надеются на «сдвиг в нашей позиции», сказал он.

Рябков подчеркнул, что Москва не приемлет военного присутствия Вашингтона в центральноазиатском регионе. «Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости», – заключил заглавы МИД РФ.

Как писал сайт kp.ru, ранее газета Politico писала, что власти США ведут переговоры с рядом стран о возможности использования военных объектов в соседних с Афганистаном странах, в том числе российских баз. По информации Wall Street Journal, этот вопрос поднимал глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли на встрече с российским коллегой – начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.