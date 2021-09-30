Рябков: вопрос об уровне участия России в саммите G20 пока не решен

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Вопрос об уровне участия России в саммите G20 к настоящему моменту не решен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос журналиста.

"Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении", - констатировал заместитель министра иностранных дел России.

Напомним, саммит "Большой двадцати" состоится в Риме в период 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия собирается задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану, среди которых США, Турция, Китай и Россия. Из числа членов "двадцатки" инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Германия и Франция.

Как ранее писал сайт kp.ru, клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой G20 определился с датой чрезвычайного саммита, темой которого станет ситуация в Афганистане. Мероприятие пройдет 12 октября 2021 года.