После признания Тhe Insider иноагентом, на счет издания поступило пожертвований на 9,3 млн рублей в криптовалюте

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

С момента признания издания Романа Доброхотова The Insider иноагентом, на счет организации поступило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте. Такие данные были озвучены анализатором блокчейна Blockchair.

Исследовался период с июля 2021 года. Сумма, названная аналитиками, в пять раз больше, чем за период с января по июль текущего года.

Стоит отметить, что за весь 2020 год показатель сборов на криптокошелек составил 1,8 млн в рублевом эквиваленте.

Издание имеет кошельки в трех криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM).

На 29 сентября 2021 года сумма поступлений оценена в 11,1 млн рублей.

Максимальные поступления фиксировались в июле, в этом месяц издание было признан иноагентом.

В настоящее время главный редактор The Insider Роман Доброхотов был объявлен в розыск. его подозревают в нелегальном пересечении государственной границы. Сообщается, что он покинул Россию через Украину и выехал в Эстонию.

Сам Доброхотов сообщил в соцсети, что по адресам, где живут его близкие, прошли обычки.