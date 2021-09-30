Диетолог перечислила продукты, которые нужно есть осенью для поднятия иммунитета Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Диетолог Антонина Стародубова перечислила продукты, которые обязательно стоит включать в рацион осенью, чтобы поднять иммунитет.

Прежде всего нужно регулярно употреблять овощи и фрукты. Есть такое понятие, как сезонность. Стоит отдаваться предпочтение именно таким плодам, они смогут максимально восполнить потребность организма в витаминах. Так же стоит следить, чтобы в рационе преобладала насыщенная цветовая гамма из овощей и фруктов.

- Чем больше преобладает цвета — тем больше в продуктах различных биологически активных соединений, - комментирует NEWS.ru диетолог.

На столе должны быть цельнозерновые продукты.

Важно также регулярно пополнять уровень белка в организме. Его источником станет рыба или белое мясо.

Осенние ягоды тоже являются хорошим источником витаминов для повышения иммунитета и помогут укрепить организм перед различными сезонными заболеваниями.

- И, конечно же, чеснок и хрен, известные иммуностимуляторы. Но употреблять их в пищу стоит осмотрительно, не должно быть заболеваний ЖКТ, - отметила Стародубова.