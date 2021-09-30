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Общество30 сентября 2021 20:42

Диетолог перечислила продукты, которые нужно есть осенью для поднятия иммунитета

В это время особенно важно питаться правильно, чтобы не заболеть
Елена АКИМОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Диетолог перечислила продукты, которые нужно есть осенью для поднятия иммунитета

Диетолог перечислила продукты, которые нужно есть осенью для поднятия иммунитета

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Диетолог Антонина Стародубова перечислила продукты, которые обязательно стоит включать в рацион осенью, чтобы поднять иммунитет.

Прежде всего нужно регулярно употреблять овощи и фрукты. Есть такое понятие, как сезонность. Стоит отдаваться предпочтение именно таким плодам, они смогут максимально восполнить потребность организма в витаминах. Так же стоит следить, чтобы в рационе преобладала насыщенная цветовая гамма из овощей и фруктов.

- Чем больше преобладает цвета — тем больше в продуктах различных биологически активных соединений, - комментирует NEWS.ru диетолог.

На столе должны быть цельнозерновые продукты.

Важно также регулярно пополнять уровень белка в организме. Его источником станет рыба или белое мясо.

Осенние ягоды тоже являются хорошим источником витаминов для повышения иммунитета и помогут укрепить организм перед различными сезонными заболеваниями.

- И, конечно же, чеснок и хрен, известные иммуностимуляторы. Но употреблять их в пищу стоит осмотрительно, не должно быть заболеваний ЖКТ, - отметила Стародубова.