Тарифы на электроэнергию для россиян 2022-2024 будут расти на 5% ежегодно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ежегодный рост тарифов на электроэнергию для жителей России в 2022-2024 годах составит 5%, так же будут расти тарифы на передачу электроэнергии, следует из материалов к проекту федерального бюджета – 2022-2024.

Тарифы сетевых организаций на розничном рынке для всех потребителей, кроме населения, поднимутся в 2022 году в среднем на 4,7%, в 2023-2024 годах рост составит не более 2,1%, говорится в документе.

Отмечается, что эти значения указаны без учета решений правительства РФ по устранению дисбаланса регуляторных требований в отдельных регионах страны.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 Комиссия Госсовета по энергетике предложила поднять тарифы на электроэнергию для населения России. Там призвали разделить жителей на две категории: основную тяжесть расходов возложить на состоятельных граждан – они должны будут платить больше, чем сейчас, а малоимущим предоставить субсидии.

Напомним, в Счетной палате заявили, что россияне платят за ЖКХ меньше европейцев.