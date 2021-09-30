В АТОР назвали станы, куда россияне предпочитают отправляться в новогодние каникулы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин назвал страны, которые идеально, с позиции российских туристов, походят для встречи Нового года.

Традиционно у россиян популярны новогодние каникулы в Турции. Отдыхающие выбирают как прибрежные регионы, так и Стамбул.

Еще одно востребованное направление - Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас число рейсов в Дубай, Шарджу, Абу-Даби.

До пандемии многие отправлялись в Доминикану. Для отдыха в новогодние дни потенциально будут привлекательны Куба, Мексика, Венесуэла.

Из экзотических направлений россияне любят Мальдивы и Сейшелы. Причем по первому направлению с 2019 года фиксируется увеличение в три раза.

Цены на новый год обычно дороже, чем в другое время. Причем от 50 до 70% уходит на оплату перелета.

- В последние два года россияне перестали бронировать туры заранее. В условиях пандемии решение о поездке принимается в среднем за три недели до даты отъезда, - сказал Дмитрий Горин в беседе с «Ридусом».