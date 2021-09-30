Психолог дала советы, которые помогут избежать профессионального выгорания Фото: Ольга БОББ

Психолог и GSR-специалист Марина Гладышева дала советы, как избежать профессионального выгорания. С данным явлением сталкиваются многие специалисты, но оно может оказаться опаснее, чем кажется.

Эксперт отмечает, что первые признаки выгорания проявляются через три года после начала работы. Это так называемый рубеж, когда приходит пора что-то менять. Не обязательно работу, возможно человека можно заинтересовать новыми обязанностями и зоной ответственности.

В больших компаниях, где присутствуют службы по адаптации персонала, обычно к трехлетнему рубежу стараются создать сотруднику условия для дальнейшей работы.

Но не стоит ждать, когда все решит начальство. Можно самому сгенерировать креативные идеи, и они вдохновят на активную работу.

Так же спасти от выгорания может любимое хобби и хороший отдых. Хобби поможет переключиться на новый вид деятельности.

- Многие пренебрегают отпуском, а зря. Если пытаться работать без остановки и взваливать на себя множество обязанностей, то выгорание наступит быстрее, — предупредила эксперт в беседе с NEWS.ru.