Александр Масляков ответил критикам КВН

Президент Международного союза КВН, ведущий программы КВН Александр Масляков. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ведущий юмористической программы «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков считает, что далеко не весь негатив о КВН в сети можно считать объективным и справедливым. В то же время поклонники игры продолжают ей наслаждаться.

«Сейчас, спасибо большое интернету, у всех желающих есть возможность высказаться. И, к сожалению, в основном эти желающие рвутся высказаться негативно по любому поводу. Для них главное поставить себя выше того, кого он критикует. Это какая-то новая данность и мне это не сильно понятно, честно скажу. Если мне не нравится эта речка, я не плюну в нее, а повернусь и уйду. Но она не перестанет от этого течь. Без меня, да, но что же делать, подойдут другие пловцы», – заявил Масляков в интервью kp.ru.

Телеведущий рассказал, что не следит за юмористическими интернет-проектами. По словам Маслякова, все рабочее время поглощает КВН, и иногда нужно просто «отвлечься от юмора, чтобы понять, откуда и куда дует ветер».

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