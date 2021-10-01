В России растёт спрос на цивилизованную аренду

Аренда пользуется все большей популярностью среди россиян. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спрос на арендованное жилье в России растет, а его предложение сокращается. Такая картина с января 2021 года наблюдается почти во всех крупных городах страны. Наиболее популярны среди арендаторов «однушки» и «двушки», чуть менее востребованы трехкомнатные квартиры, однако и на них спрос вырос. По мнению экспертов, на рынок влияет в первую очередь то, что жизнь, несмотря на пандемию, входит в привычное русло. Арендаторы возвращаются в города, соответственно, увеличивается потребность в съемном жилье.

То, что аренда пользуется все большей популярностью среди россиян, подтверждают и специалисты ДОМ.РФ. На сегодняшний день арендные дома во всех проектах госкомпании заполнены на 95-99%.

- Россияне всё больше заинтересованы в цивилизованной аренде жилья, спрос на арендные дома ДОМ.РФ уже начинает превышать предложение, - рассказала директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

В арендный портфель ДОМ.РФ входят 13 проектов коммерческой и корпоративной аренды: это 8900 квартир и апартаментов общей площадью 470 тыс. кв. м. Кроме того, госкомпания предоставляет квартиры для коммерческого найма в пяти домах в Москве и в одном доме в Воронеже. Представители ДОМ.РФ объясняют все возрастающую популярность своих проектов рядом преимуществ, которые получают арендаторы.

- Наниматели могут получить временную регистрацию, также им доступны многочисленные дополнительные услуги. Всё это делает арендное жилье востребованным и популярным, - отмечает Вероника Янушкевич.

Например, арендаторы квартир в Москве и Воронеже могут заказывать дополнительные услуги прямо через мобильное приложение. Самыми востребованными услугами являются уборка квартиры, аренда бытовой техники, уход за животными (домашние питомцы есть у 25% жильцов), заказ дубликатов ключей и вызов мастера на дом. Через мобильное приложение жильцы могут вносить арендную плату, погашать коммунальные платежи, смотреть планировки квартир, выбирать себе будущее жилье и загружать документы, необходимые для оформления договора аренды.

ДОМ.РФ продолжает развивать региональные проекты на рынке арендного жилья, в том числе программы льготной аренды. Такие проекты нацелены прежде всего на поддержку важных для региона категорий граждан. Например, в своих домах ДОМ.РФ запустил льготную программу со ставкой от 20%, на остальную сумму компания совместно с регионом предоставляет субсидию. Впервые такой проект стартовал в Воронеже - 25% квартир в арендном доме были переданы льготным категориям граждан, список которых определил регион. При средней стоимости аренды двухкомнатной квартиры в 14,6 тысяч рублей льготная ставка составляет 2,9 тысяч рублей.

Сейчас ДОМ.РФ рассматривает возможность запустить проекты арендных домов в Иркутске, Тюмени, Владивостоке, Екатеринбурге, Магадане, Мурманске. Госкомпания собирается использовать успешный опыт арендных проектов Москвы и Воронежа и в других городах.