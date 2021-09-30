Испанская ассоциация Nueva Vida извинилась за провокационную рекламу с упоминанием русских девушек Фото: страница в Facebook ассоциации Nueva Vida

Испанская ассоциация Nueva Vida извинилась за социальную рекламу на автобусных остановках, в которой упоминались русские девушки. Рекламная кампания должна была привлечь внимание к проблеме сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Испании.

«Директор некоммерческой организации Nueva Vida Хулио Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать ранее размещенные в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имен русских девушек», – сообщило в Facebook посольство России в Мадриде.

Отмечается, что извинений от испанской стороны удалось добиться благодаря усилиям, предпринятым российским посольством, представительством Россотрудничества и Союзом организаций российских соотечественников Испании и Андорры. Именно российские граждане первые сообщили о недопустимой рекламе, сообщили в диппредставительстве.

Как писал сайт kp.ru, на днях на улицах городов Испании появились странные баннеры: на рекламных щитах были размещены «меню» с расценками на путан с русскими именами. Оказалось, что это социальная реклама некоммерческой организации Nueva Vida, которая таким образом решила привлечь внимание к проблеме проституции.