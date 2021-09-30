Модный стилист назвала новую прическу Ким Чен Ына "деревянной шапочкой". Кадр из видео © YouTube / Pyongyang Broadcast Service - D.P.R of Korea

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предстал на заседании Верховного народного собрания КНДР в новом имидже, сменив привычную стрижку. Модный стилист Лина Дембикова оценила решение парикмахеров корейского президента. Она отметила, что эксперимент оказался не из удачных.

- Новый имидж лидера КНДР нельзя назвать актуальным, да и с точки зрения эстетики никуда не годится, - заметила специалист в беседе с Life.

Она указывает на огрехи прически: данная стрижка делает лицо политика ещё шире и массивнее.

- По моему субъективному мнению, нет, не идет. Но, как говорится, главное, чтобы человеку нравилось, - рассуждает она.

По мнению стилиста, дополнительный объем волос по бокам головы делает лицо плоским и широким, при этом обычно люди стараются визуально привести его к овалу.

- И оно получается массивным, плюс еще и волос выглядит жестким. Вопрос актуальности тут не стоит. И даже с точки зрения эстетики я не вижу здесь гармонии и красоты, — сказала собеседница Life.

Пользователи так же оценили новый образ Ким Чен Ына и даже сравнили его с Аль Пачино. Но стилист не видит сходства. Она отметила, что "у актера волос более подвижный, а вот у северокорейского лидера прическа выглядит как деревянная шапочка".