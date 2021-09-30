В Киеве уверены, что Россия не будет использовать ядерное оружие против Украины Фото: REUTERS

Россия никогда не пойдет на применение ядерного оружия против Украины, поскольку у Киева есть серьезные ресурсы в РФ, считает советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Мы используем наши возможности в Российской Федерации, о которых они прекрасно знают. Поэтому они не пойдут на использование ядерного оружия», – сказал он в беседе с YouTube-каналом Politka-live.

Как считает Арестович, ядерной оружие не является средством сдерживания. Он заявил, что украинская армия «лупит российские войска восьмой год подряд всеми возможными средствами», и при этом ядерное вооружение никак не помогает Москве.

Как писал сайт kp.ru, ранее Арестович заявлял, что Россия и Украина имеют на данный момент военный паритет, и в случае вооруженного столкновения у Москвы не будет решающего преимущества. По его мнению, Вооруженные силы РФ в случае войны с Украиной потеряют боеспособность минимум на пять лет.