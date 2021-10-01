The American Conservative: США воспринимают Украину как фактического члена НАТО Фото: REUTERS

США пытаются всячески избегать темы формального вступления Украины в состав НАТО, однако уже сейчас Вашингтон воспринимает Киев как члена альянса. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер отмечает, что отношения между Америкой и Германией с Францией сейчас оставляют желать лучшего. все дело в том, что сотрудничество с Берлином омрачал конфликт интересов, связанный со строительством газопровода "Северного потока - 2", а доверие Парижа пошатнулось после дипломатического кризиса из-за скандала с продажей американских подлодок Австралии.

Ранее сообщалось, что главы США, Британии и Австралии выступили с совместным заявлением, подтвердив, что договорились о создании нового военного альянса с названием AUKUS.

Что же касается украинской стороны, то президент Владимир Зеленский продолжает призывать к решению вопроса о вступлении Украины в НАТО. Причем, по его мнению, делать это нужно немедленно.