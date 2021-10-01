В России с 1 октября стартует осенний призыв срочников в армию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России с 1 октября 2021 года стартует осенняя призывная компания срочников на прохождение военной службы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что в этом году на службу планируется направить более 127 тысяч человек.

- С 1 октября в стране начинается осенний 2021 года призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек, - сообщили в Минобороны.

Как ранее писал сайт kp.ru, по достижении 16 лет каждый молодой человек в России встает на воинский учет и получает приписное свидетельство. Как только будущему призывнику исполняется 18 лет, ему приходит знаменитая повестка из военкомата, которую многие боятся. Никуда бежать не надо, так как в случае неявки предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Напомним, в апреле этого года российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Согласно указу, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности.