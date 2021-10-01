Байден утвердил временное финансирование правительства США до 3 декабря 2021 Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден 30 сентября подписал документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года включительно. Об этом журналистам сообщили в Белом доме.

До этого инициатива получила одобрение с обеих сторон палат Конгресса США.

30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год, однако законодатели так и не смогли согласовать полноценный бюджет на следующий год. Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса на следующий финансовый год 752,9 миллиарда долларов на национальную оборону. При этом, большая часть от этой суммы - 715 миллиардов - предназначается Пентагону.

Накануне палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о приостановке действия лимита государственного долга до конца 2022 года. В поддержку данного предложения высказались 219 законодателей, еще 212 проголосовали против.