Мужчина попытался покончить с собой в здании офиса Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве в офисе президента Украины Владимира Зеленского неизвестный мужчина пытался покончить с собой. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе муниципальной охраны.

- В здании офиса президента неизвестный … пытался совершить суицид.... Ему помешали полицейские ... Сейчас мужчина общается со следователями, - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Причины и мотивы такого поступка мужчина пока полиции не раскрыл. Однако теперь его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что как житель Омской области пытался покончить с собой после того, как убил дочь и покалечил жену. Сейчас его проверяют на вменяемость. Трагическая история произошла 11 июня этого года. Многодетный отец Семен Карасев (имя и фамилия изменены) из небольшого села внезапно набросился с ножом на жену и сильно ее покалечил. Потом он убил 15-летнюю дочь, не успевшую от него убежать. Поняв, что натворил мужчина попытался свести счеты с жизнью, но его спасли и арестовали.