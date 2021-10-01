Решение британского суда по делу «Таймс Тревел» может повлиять на российско-украинский спор

Суд Великобритании разрешил Украине не платить России долг в 3 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Великобритании вынес решение по делу "Таймс Тревел", которое может повлиять на российско-украинский спор.

Напомним, в декабре 2013 года Киев взял кредит на эту сумму у Москвы под 5 процентов годовых и должен был погасить задолженность в декабре 2015 года. Однако после событий 2014 года украинские власти отказались выплачивать долг и заявили, что брали кредит якобы под давлением России. Стоит отметить, что к декабрю 2021 года сумма долга Украины составит 4,5 миллиарда долларов.

Сейчас стало известно, что суд принял решение в пользу России, признав, что Москва не заставляла Киев брать кредит. Как пишут РИА Новости, британский суд затягивает с окончательным решением уже в течение пяти лет. По мнению эксперта агентства, вероятнее всего, дело продолжат затягивать.

В 2018 году Петр Порошенко заявил, что требование выплатить России долг по евробондам в размере трех миллиардов долларов является несправедливым, поскольку эти деньги из Украины вывез бывший президент Виктор Янукович. При этом глава государства утверждал, что Киев доказал в суде, что требовать от Украины вернуть этот долг – несправедливо.