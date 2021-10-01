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Общество1 октября 2021 7:39

Вильфанд сообщил, что начало октября в Центральной России пройдет без осадков

Предположительно, отсутствие осадков продлится в течение недели
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Роман Вильфанд сообщил, что начало октября в Центральной России пройдет без осадков

Роман Вильфанд сообщил, что начало октября в Центральной России пройдет без осадков

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России первые пять дней октября пройдут без осадков.

- Первые пять дней не будет осадков, не исключено, что первые семь дней не будет осадков, потому что область высокого давления мощная в центре Европейской России стоит и ничто ее не сдвинет, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказал, что в центре Европейской части России ожидается потепление выше 15 градусов. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон, сообщил эксперт. Специалист предупредил, что похолодание в ближайшие два дня ожидает жителей Приволжья и Урала. В западной части Европейской России потеплеет, в Москве и Подмосковье температура воздуха будет в пределах нормы.