Опрос: треть российских учителей хотели бы зарплату около 100 тысяч рублей в месяц

Опрос показал, что треть российских учителей хотели бы зарплату около 100 тысяч рублей в месяц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

33% процента российских учителей хотели бы получать заработную плату в размере от 75 до 100 тысяч рублей в месяц. Еще 34% учителей были бы довольны зарплатой от 50 до 75 тысяч рублей. Об этом гласят итоги исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

- У педагогов спросили, какую заработную плату они бы хотели получать за свою работу. 11% опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц; 34% - 50-75 тысяч рублей в месяц, 33% - 75-100 тысяч рублей в месяц, 22% - более 100 тысяч рублей в месяц, — приводит текст исследования РИА Новости.

Также выяснилось, что 39% респондентов получают до 25 тысяч рублей в месяц. 38% — от 25 до 50 тысяч рублей. Подавляющее большинство учителей (94%) недовольны своей заработной платой, остальных (6%) устраивает их ежемесячный доход.

Ранее опрос показал, что 76 процентов россиян и 80 процентов россиянок испытывают стресс из-за денег. Опрос проводили среди 1,5 тысячи жителей крупных городов страны старше 20 лет. Оказалось, что всего 3 процента женщин и 6 процентов мужчин никогда не переживали из-за финансов. Остальные переживают стресс из-за денег в редких случаях.