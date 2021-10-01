Роскачество: игристые вина из России превосходят зарубежные аналоги

Роскачество выяснило, что российские игристые вина лучше импортных Фото: Мария ЛЕНЦ

Роскачество провело исследование и выяснило, что российские игристые вина превосходят зарубежные. Об этом говорится в сообщении ведомства.

- Роскачество опровергло один из самых распространенных среди российских потребителей мифов - импортное вино априори качественно, а отечественное ему серьезно уступает, хотя и привлекательней по цене, — гласит текст сообщения.

Специалисты организации вслепую оценивали российские и импортные вина по цене до 1 тысячи рублей за бутылку и чуть выше. Каждый напиток оценивали по 12 параметрам. Если вино получало наивысшую оценку, то получало 1 балл. Если оно было еще и дешевле оппонента, то вино получало дополнительный балл. Всего сборные российских и импортных вин могли набрать по 10 баллов максимум.

Дегустаторы выяснили, что лучший брют, белое полусладкое игристое вино из мускатных сортов винограда, игристое розовое вино оказались российскими. В категории красного вина итальянские напитки оказались дешевле, но российские — качественнее. По сообщению Роскачества, сборная российских вин победила 6:2.

Ранее Роскачество представило антирейтинг импортных вин, отметив ряд претензий к качеству грузинского вина, а также брендов Martini Asti и Mondoro Asti. Эксперты уточнили, что полные результаты будут представлены в апреле, но специалисты уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тысяч рублей и готовятся обнародовать полный рейтинг импортных вин. Среди 15 вин с самыми низкими оценками оказалось пять вин грузинского происхождения. Наиболее низкую оценку в исследовании (59,16 балла) получило именно грузинское вино - красное полусладкое Киндзмараули ("Винная компания Дугладзе").