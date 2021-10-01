ЕС отложил переговоры о свободной торговле с Австралией после скандала с подлодками

Евросоюз отложил переговоры о свободной торговле с Австралией после скандала с подлодками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией после того, как Канберра отказалась закупать подлодки у Франции. Об этом сообщила газета Australian Financial Review.

Напомним, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок на фоне заключения трехстороннего соглашения с Лондоном и Вашингтоном, по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории. Париж на этом фоне выступил против AUKUS. Главы МИД стран Европейского союза поддержали республику в данной ситуации. Как писал сайт kp.ru, Китай выступил категорически против нового объединения.

12 раунд переговоров между Евросоюзом и Австралией должен был состояться в октябре. Однако источники в Еврокомиссии сообщили, что переговоры могут не состояться из-за ряда нерешенных вопросов и перенестись на месяц. Близкий к процессу переговоров источник подтвердил газете, что перенос связан с подводными лодками. Министр торговли Австралии Дэн Техан прибыл в Европу и сообщил, что будет исходить из того, что речь действительно идет о переносе переговоров, а не об их отмене.